В Харькове иностранец 40 минут ругался и показывал свой половой орган

В Харькове гражданин Туркменистана разбил технику в помещении лотереи и обнажил свой половой орган в магазине косметики. За это его приговорили к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Об этом говорится в приговоре Индустриального районного суда г. Харькова

Мужчина устроил погром в лотомаркете и обнажился в магазине косметики

События произошли днем 22 февраля 2026 года на улице 92-й бригады. Иностранец, будучи навеселе, зашел в пункт продажи лотерей. Не желая ждать в очереди, он начал ругаться, а затем перешел к действиям:

Трижды ударил кулаками по телевизору Samsung, от чего тот упал и разбился.

Сбросил на пол лотерейный терминал.

Экспертиза оценила разбитую технику в 14 749 гривен.

Через 20 минут хулиган перешел дорогу и зашел в магазин косметики. Там он бросил зажигалку в продавщицу, а затем на глазах у посетителей расстегнул штаны и начал демонстрировать свой половой орган.

Это «выступление» вместе с бранью продолжалось около 40 минут, пока дебошира не успокоили.

Как выяснил суд, иностранец — «рецидивист». Только в 2025 году он получил два приговора: один — за наркотики (условный срок), другой — за легкие телесные повреждения (штраф). Новое преступление он совершил как раз во время отбывания испытательного срока.

Приговор суда

Суд рассмотрел дело в упрощенном производстве, поскольку обвиняемый безоговорочно признал вину и «искренне раскаивался».

Решение суда:

За новое хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК Украины) назначено 3 года ограничения свободы.

Путем частичного присоединения предыдущего срока мужчина получил 3 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Также он должен уплатить старый штраф в размере 1275 гривен.

