В Харькове IТ-специалист заминировал 14 объектов инфраструктуры: подробности

Правоохранители готовят "минеру" сообщения по двум частям статьи о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва.

В Харькове правоохранители задержали псевдо-минера, который в декабре прошлого года по меньшей мере 14 раз сообщил о бомбах в государственных учреждениях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оказалось, что 39-летний “телефонный террорист” по профессии IT-специалист, который электронные письма с угрозами взрыва бомб отправлял через специальные компьютерные программы. Таким образом он “заминировал” минимум 14 объектов харьковской инфраструктуры, в том числе международный аэропорт, обладминистрацию и автовокзал.

"Правоохранители задержали злоумышленника по месту его жительства после очередного уведомления о минировании. Мотивами своих преступных действий харьковчанин объяснил, что у него якобы личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам", — рассказали в СБУ.

Стражи порядка готовят “минеру” сообщение по двум частям статьи о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва. Копы также проверяют, не работает ли мужчина на иностранные спецслужбы.

“За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Также злоумышленнику придется компенсировать десятки тысяч гривен государственным и коммерческим учреждениям, которые понесли ущерб от его противоправных действий”, — добавили в ведомстве.

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