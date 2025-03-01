В Харькове из медучреждения эвакуировали более 60 человек, количество пострадавших увеличилось (фото)

В общей сложности по городу этой ночью было нанесено 9 ударов БПЛА "Шахед".
В Харькове из медицинского учреждения, поврежденного в результате удара вражеского беспилотника, эвакуировано более 60 пациентов. Число пострадавших увеличилось до семи человек.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в Телеграме.
"В результате вражеских ударов по Харькову пяти пострадавших оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации", — добавил он.
По словам мэра, всего по городу этой ночью было нанесено 9 ударов БПЛА типа "Шахед".
Напомним, в Харькове в ночь на 1 марта 2025 года проводится эвакуация более 50 человек из медицинского учреждения, куда попала армия России.