В Харькове из медучреждения эвакуировали более 60 человек, количество пострадавших увеличилось (фото)

В общей сложности по городу этой ночью было нанесено 9 ударов БПЛА "Шахед".

В Харькове из медицинского учреждения, поврежденного в результате удара вражеского беспилотника, эвакуировано более 60 пациентов. Число пострадавших увеличилось до семи человек.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в Телеграме.

В Харькове эвакуируют людей / Фото: Новини.LIVE

"В результате вражеских ударов по Харькову пяти пострадавших оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации", — добавил он.

По словам мэра, всего по городу этой ночью было нанесено 9 ударов БПЛА типа "Шахед".

В Харькове из медучреждения эвакуируют людей / Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове в ночь на 1 марта 2025 года проводится эвакуация более 50 человек из медицинского учреждения, куда попала армия России.