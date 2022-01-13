В Харькове из помещения университета им. Каразина эвакуировали студентов и преподавателей: что произошло

Сработали сирены и все присутствующие покинули здание.
В Харькове в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина произошло задымление. Из-за этого из здания эвакуировали студентов и персонал.
Об этом сообщают в Сети.
Очевидцы отмечают, что в здании университета произошло задымление и сработала сирена, а дым распространился на несколько этажей. Поэтому работу учебного заведения приостановили, а всех людей эвакуировали.
Сейчас на месте работают спасатели.
Напомним, что в одном из многоэтажных домов Киева вспыхнул пожар из-за электрообогревателя, который забыла выключить жительница.
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