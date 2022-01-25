В Харькове из СИЗО выпустили водителя, который, находясь под наркотиками, сбил двоих детей на "зебре"

В Харькове из СИЗО выпустили водителя, который, находясь под наркотиками, сбил двоих детей на "зебре"

Нарушителя отправили под домашний арест.

В Харькове суд изменил меру пресечения водителю Toyota Land Cruiser Дмитрию Лысенко, которого обвиняют в наезде на двоих детей на проспекте Науки 11 ноября. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, проехал на красный свет и сбил 13-летних мальчика и девочку.

Об этом сообщает Харьков Times со ссылкой на представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

Решение об изменении меры пресечения суд принял вчера, 24 января.

"Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Соответственно статью переквалифицировали ч. 1 ст. 286", — рассказал Дмитрий Чубенко.

Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение, карается штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Новости Украины: в Харькове водитель внедорожника сбил на пешеходном переходе людей

Напомним, что в Харькове подростки, переходившие дорогу по пешеходному переходу, попали под колеса водителя внедорожника. Дети получили сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Пострадавшей девушке медики зашили рану на голове.

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