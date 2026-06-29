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В Харькове из-за атаки РФ есть погибший и тяжелораненые: детали
Из-за удара РФ по Харькову есть жертва.
Россия ударила КАБом по Харькову. Погибла молодая девушка, еще 10 человек получили ранения.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, а также глава ОВА Олег Синегубов.
«Вражеский КАБ ударил по Холодногорскому району. Детали выясняем», — написал Терехов.
Известно, что в результате российского удара по Харькову погибла 23-летняя девушка. По состоянию на 16:50 количество раненых в результате обстрела возросло до 10 человек.
«Один человек — в крайне тяжелом состоянии, в операционной. Медики оказывают всем необходимую помощь», — добавил Синегубов.
Из-за атаки в Харькове поврежден трамвай и электрическая сеть, а также более 15 авто, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома.
Позже по Холодногорскому району Харькова зафиксировали еще один «прилет.»
«К счастью, КАБ не сдетонировал. На месте работают взрывотехники», — сообщил городской голова.
Медики, ГСЧС и полиция продолжают работу на месте обстрела.
Ранее мы писали, что российский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, поврежден дом, выбиты окна и изуродованы три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. Мэр Игорь Терехов и начальник ОВА Олег Синегубов призвали жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных ударов.