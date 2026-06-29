В Харькове из-за атаки РФ есть погибший и тяжелораненые: детали

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

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Россия ударила КАБом по Харькову. Погибла молодая девушка, еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, а также глава ОВА Олег Синегубов.

«Вражеский КАБ ударил по Холодногорскому району. Детали выясняем», — написал Терехов.

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Известно, что в результате российского удара по Харькову погибла 23-летняя девушка. По состоянию на 16:50 количество раненых в результате обстрела возросло до 10 человек.

«Один человек — в крайне тяжелом состоянии, в операционной. Медики оказывают всем необходимую помощь», — добавил Синегубов.

Из-за атаки в Харькове поврежден трамвай и электрическая сеть, а также более 15 авто, здание предприятия и прилегающие к месту попадания дома.

Позже по Холодногорскому району Харькова зафиксировали еще один «прилет.»

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«К счастью, КАБ не сдетонировал. На месте работают взрывотехники», — сообщил городской голова.

Медики, ГСЧС и полиция продолжают работу на месте обстрела.

Ранее мы писали, что российский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, поврежден дом, выбиты окна и изуродованы три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. Мэр Игорь Терехов и начальник ОВА Олег Синегубов призвали жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных ударов.

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