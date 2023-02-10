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В Харькове из-за обстрелов в некоторых районах исчез свет

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
289
Время на прочтение
1 мин
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В Харькове из-за обстрелов в некоторых районах исчез свет

Фото: ТСН.ua

Враг продолжает масштабный обстрел Харькова.

В Харькове в ночь на 10 февраля раздается ряд взрывов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Взрывы не прекращаются. Местные насчитали уже семь взрывов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал в социальных сетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, продолжаются вражеские пуски из Белгородской области, в том числе пуски из С-300.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.

Напомним, что ранее 10 февраля в ряде украинских городов прогремели мощные взрывы, в частности:

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Дата публикации
Просмотры
289
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