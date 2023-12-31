В Харькове из-за вражеской атаки есть несколько прилетов в центре города

Продолжается беспокойная ночь для жителей Харькова
В ночь на 31 декабря Харьков оказался под атакой «Шахедов».
Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Игорь Терехов.
"Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", — заявил чиновник.
Также мониторинговые каналы и очевидцы сообщили о пожаре в центре города в результате взрывов. Мол, попало в помещении банка и это – историческое здание. Информация уточняется.
До этого сообщается о попадании в жилое здание. Информация проверяется.
"Есть попадание в несколько жилых домов в центре города. Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет предоставлена", - позже уточнил Терехов.
Напомним, накануне, 29 декабря, оккупанты повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.
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