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В Харькове из-за вражеской атаки есть несколько прилетов в центре города

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Харькове из-за вражеской атаки есть несколько прилетов в центре города

Враг снова атаковал Харьков / Фото: ТСН.ua

Продолжается беспокойная ночь для жителей Харькова

В ночь на 31 декабря Харьков оказался под атакой «Шахедов».

Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Игорь Терехов.

"Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", — заявил чиновник.

Также мониторинговые каналы и очевидцы сообщили о пожаре в центре города в результате взрывов. Мол, попало в помещении банка и это – историческое здание. Информация уточняется.

До этого сообщается о попадании в жилое здание. Информация проверяется.

"Есть попадание в несколько жилых домов в центре города. Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет предоставлена", - позже уточнил Терехов.

Напомним, накануне, 29 декабря, оккупанты повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.

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Дата публикации
Просмотры
319
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