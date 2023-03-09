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В Харькове из-за взрывов возникли проблемы со светом

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
1 мин
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В Харькове из-за взрывов возникли проблемы со светом

Фото: Associated Press

Воздушная тревога продолжается.

В Харькове под вражеским прицелом очутилась энергетическая инфраструктура.

Об этом в сообщении в социальных сетях написал мэр города Игорь Терехов.

"В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом. Но мы выстоим и все починим", — говорится в сообщении.

Харьковщина до сих пор находится под обстрелами. Находитесь в укрытиях и следите за сообщениями официальных властей.

В Харькове после объявления воздушной тревоги слышали по меньшей мере 13 взрывов, еще три — в Харьковской области.

Напомним, что ранее в Харькове раздался ряд взрывов.

Ранее взрывы прогремели в Херсоне.

Не забывайте о правиле "двух стен" и находитесь в укрытиях. Воздушная тревога продолжается.

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Дата публикации
Просмотры
132
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