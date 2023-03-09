В Харькове из-за взрывов возникли проблемы со светом

Воздушная тревога продолжается.
В Харькове под вражеским прицелом очутилась энергетическая инфраструктура.
Об этом в сообщении в социальных сетях написал мэр города Игорь Терехов.
"В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом. Но мы выстоим и все починим", — говорится в сообщении.
Харьковщина до сих пор находится под обстрелами. Находитесь в укрытиях и следите за сообщениями официальных властей.
В Харькове после объявления воздушной тревоги слышали по меньшей мере 13 взрывов, еще три — в Харьковской области.
Напомним, что ранее в Харькове раздался ряд взрывов.
Ранее взрывы прогремели в Херсоне.
Не забывайте о правиле "двух стен" и находитесь в укрытиях. Воздушная тревога продолжается.
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