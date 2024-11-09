В Харькове КАБ ударил в дорожное покрытие на границе двух районов

Не бросайте укрытие до отбоя воздушной тревоги.
В Харькове произошел прилет Каба на пересечении двух районов города в дорожное покрытие.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Есть некоторые повреждения гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала.
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