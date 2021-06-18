В Харькове количество отравившихся в суши-ресторанах выросло до 34

Все пострадавшие, в том числе 22 взрослых и 12 детей, находятся в состоянии средней тяжести.
В Харькове количество людей, которые отравились после посещения двух ресторанов японской кухни, выросло до 34.
Об этом директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил на своей странице в Facebook.
"Есть 22 взрослых и 12 детей. Все средней тяжести — кто-то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой", — рассказал он.
По словам Сидоренко, Госпотребслужба настойчиво рекомендовала обоим заведениям общественного питания закрыться до конца расследования.
"Ответа от них пока нет. Если откажутся, ветеринарная служба будет принимать решение о принудительном закрытии ресторанов", — добавил чиновник.
Отмечается, что в помещении ресторанов провели дезинфекцию и отобрали пробы всех продуктов. В то же время специалисты опасаются, что количество отравлений может возрасти.
Как сообщалось, всех больных госпитализировали в стационар с предварительным диагнозом — гастроэнтероколит.