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В Харькове количество пострадавших в результате двойного обстрела росло до 12 человек

В Харькове количество пострадавших в результате двойного обстрела росло до 12 человек

Всех раненых госпитализировали, у них разные степени тяжести / Фото: Freepik

Среди пострадавших есть дети.

На местах прилетов в Харькове – предварительно 12 пострадавших.

Об этом сообщил в соцсетях мэр Харькова Игорь Терехов.

Среди раненых есть 12-летняя девочка, заявил Общественное Харьков директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Всех раненых госпитализировали, у них разные степени тяжести.

Четвертый и пятый этажи на краю дома полностью разрушены в результате российских обстрелов, сообщают журналисты Гвара Медиа. Ракета попала в крышу здания. Пожарные продолжают ликвидировать огонь, спасатели разбирают завалы.

Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.

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