В Харькове количество пострадавших в результате двойного обстрела росло до 12 человек

Среди пострадавших есть дети.
На местах прилетов в Харькове – предварительно 12 пострадавших.
Об этом сообщил в соцсетях мэр Харькова Игорь Терехов.
Среди раненых есть 12-летняя девочка, заявил Общественное Харьков директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Всех раненых госпитализировали, у них разные степени тяжести.
Четвертый и пятый этажи на краю дома полностью разрушены в результате российских обстрелов, сообщают журналисты Гвара Медиа. Ракета попала в крышу здания. Пожарные продолжают ликвидировать огонь, спасатели разбирают завалы.
Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.
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