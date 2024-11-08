В Харькове количество раненых в результате вражеского удара росло до 16 человек

Спасательная операция продолжается.
В Харькове количество раненых в результате вражеского удара по 12-этажке на Салтовке росло до 16 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Среди 16 раненых – 5 госпитализированы.
Остальные пострадавшие получили помощь на месте.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что по меньшей мере три удара КАБами были совершены этой ночью по Харькову.
В частности, на Салтовке враг попал по 12-этажному жилому дому. Есть пострадавшие и их количество растет. Идет спасательная операция.
В центре города один прилет в историческую часть Харькова с разрушением практически сегодня созданного культурного ансамбля. В одной из жемчужин Харькова выбиты стекла.
Еще один рядом с административным зданием – оно повреждено, как и близлежащие дома.
Напомним, ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову. Из-за ночного авиаудара пострадали по меньшей мере два человека.
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