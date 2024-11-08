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В Харькове количество раненых в результате вражеского удара росло до 16 человек

В Харькове количество раненых в результате вражеского удара росло до 16 человек

Враг атаковал Харьков ночью, когда люди спали / Фото: из соцсетей

Спасательная операция продолжается.

В Харькове количество раненых в результате вражеского удара по 12-этажке на Салтовке росло до 16 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Среди 16 раненых – 5 госпитализированы.

Остальные пострадавшие получили помощь на месте.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что по меньшей мере три удара КАБами были совершены этой ночью по Харькову.

В частности, на Салтовке враг попал по 12-этажному жилому дому. Есть пострадавшие и их количество растет. Идет спасательная операция.

В центре города один прилет в историческую часть Харькова с разрушением практически сегодня созданного культурного ансамбля. В одной из жемчужин Харькова выбиты стекла.

Еще один рядом с административным зданием – оно повреждено, как и близлежащие дома.

Напомним, ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову. Из-за ночного авиаудара пострадали по меньшей мере два человека.

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