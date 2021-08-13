В Харькове кондуктор устроила в троллейбусе скандал: кричала на пенсионеров, которые не умеют пользоваться е-тикетами (видео)

В Харькове кондуктор устроила в троллейбусе скандал: кричала на пенсионеров, которые не умеют пользоваться е-тикетами (видео)

В комментариях к видео мнения относительно поведения женщины разделились.

В Харькове кондуктор троллейбуса на повышенных тонах учила местных жителей пользоваться электронной оплатой проезда.

Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.

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На ролике видно, как женщина громко рассказывает пассажирам, как необходимо пользоваться электронной оплатой проезда.

"Не нужно смотреть на меня... Нужно прилагать свои карты. Я их угадывать не собираюсь, я на работе", — объясняла кондуктор.

В описании под видео авторы уточнили, что кричала женщина якобы в большей степени на пенсионеров. Однако в самом видео об этом речь не идет.

Мнение пользователей в комментариях разделилась. Одни поддерживали кондуктора и говорили, что она права, другие отмечали, что женщина должна были вести себя более сдержанно.

Она не должна была, наверное, так себя вести. Но, наверное, просто достали уже.

Пассажиры обязаны предъявлять проездные документы без напоминаний. Пенсионеры также получили е-тикет и не отмечают. Кондуктор права.

Нагрузка у кондукторов огромная. Далеко не каждый выдержит такую работу.

Напомним, что в Киеве водитель троллейбуса под "кайфом" перевозил пассажиров. Специалист подтвердил, что водитель троллейбуса находился в состоянии наркотического опьянения.

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