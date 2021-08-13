В Харькове кондуктор устроила в троллейбусе скандал: кричала на пенсионеров, которые не умеют пользоваться е-тикетами (видео)

В комментариях к видео мнения относительно поведения женщины разделились.
В Харькове кондуктор троллейбуса на повышенных тонах учила местных жителей пользоваться электронной оплатой проезда.
Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.
На ролике видно, как женщина громко рассказывает пассажирам, как необходимо пользоваться электронной оплатой проезда.
"Не нужно смотреть на меня... Нужно прилагать свои карты. Я их угадывать не собираюсь, я на работе", — объясняла кондуктор.
В описании под видео авторы уточнили, что кричала женщина якобы в большей степени на пенсионеров. Однако в самом видео об этом речь не идет.
Мнение пользователей в комментариях разделилась. Одни поддерживали кондуктора и говорили, что она права, другие отмечали, что женщина должна были вести себя более сдержанно.
- Она не должна была, наверное, так себя вести. Но, наверное, просто достали уже.
- Пассажиры обязаны предъявлять проездные документы без напоминаний. Пенсионеры также получили е-тикет и не отмечают. Кондуктор права.
- Нагрузка у кондукторов огромная. Далеко не каждый выдержит такую работу.
Напомним, что в Киеве водитель троллейбуса под "кайфом" перевозил пассажиров. Специалист подтвердил, что водитель троллейбуса находился в состоянии наркотического опьянения.