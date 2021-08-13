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В Харькове кондуктор устроила в троллейбусе скандал: кричала на пенсионеров, которые не умеют пользоваться е-тикетами (видео)

В Харькове кондуктор устроила в троллейбусе скандал: кричала на пенсионеров, которые не умеют пользоваться е-тикетами (видео)

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В комментариях к видео мнения относительно поведения женщины разделились.

В Харькове кондуктор троллейбуса на повышенных тонах учила местных жителей пользоваться электронной оплатой проезда.

Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как женщина громко рассказывает пассажирам, как необходимо пользоваться электронной оплатой проезда.

"Не нужно смотреть на меня... Нужно прилагать свои карты. Я их угадывать не собираюсь, я на работе", — объясняла кондуктор.

В описании под видео авторы уточнили, что кричала женщина якобы в большей степени на пенсионеров. Однако в самом видео об этом речь не идет.

Мнение пользователей в комментариях разделилась. Одни поддерживали кондуктора и говорили, что она права, другие отмечали, что женщина должна были вести себя более сдержанно.

  • Она не должна была, наверное, так себя вести. Но, наверное, просто достали уже.
  • Пассажиры обязаны предъявлять проездные документы без напоминаний. Пенсионеры также получили е-тикет и не отмечают. Кондуктор права.
  • Нагрузка у кондукторов огромная. Далеко не каждый выдержит такую работу.

Напомним, что в Киеве водитель троллейбуса под "кайфом" перевозил пассажиров. Специалист подтвердил, что водитель троллейбуса находился в состоянии наркотического опьянения.

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