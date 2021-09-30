В Харькове легковушка влетела в электроопору и загорелся: авто выгорело полностью

В Харькове легковушка влетела в электроопору и загорелся: авто выгорело полностью

Водитель и пассажирка невредимы.

В Харькове водитель не справился с управлением и снес электроопору.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 сентября.

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Произошло все в одном из спальных районов города. После удара бетонный столб упал на гаражи, расположенные вдоль дороги. Сама легковушка перевернулась и загорелась.

По словам очевидцев, водитель и его пассажирка выбрались из автомобиля невредимыми. Зато машина выгорела полностью. Свидетели утверждают, что водитель был пьян. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Новости Украины: в Харькове водитель не справился с управлением и снес электроопору

Как сообщалось, в Херсонской области возле пгт Каланчак произошла смертельная дорожно-транспортное происшествие. 78-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110", выезжая с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль "Тойота Кэмри". Во время аварии водитель ВАЗа получил серьезные травмы и скончался в карете "скорой".

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