В Харькове ликвидируют последствия атаки беспилотников, а несколько дронов из Черного моря двигаются на Одесщину

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
К счастью, в эту минуту без пострадавших в Харькове после атаки беспилотников.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей.
Ликвидация последствий продолжается.
В то же время несколько групп "шахедов" из Черного моря двигаются в Одесскую область.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
Они двигаются с юга области в направлении Одессы.
"Одесса и Одесский район, спуститесь, пожалуйста, в укрытие – предупреждают представители власти – ударные дроны в нашем направлении".
В Одесской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали БПЛА Полтавщину, каковы последствия падения обломков.
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