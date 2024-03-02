В Харькове ликвидируют последствия атаки беспилотников, а несколько дронов из Черного моря двигаются на Одесщину

К счастью, в эту минуту без пострадавших в Харькове после атаки беспилотников.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей.

Ликвидация последствий продолжается.

В то же время несколько групп "шахедов" из Черного моря двигаются в Одесскую область.

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Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Они двигаются с юга области в направлении Одессы.

"Одесса и Одесский район, спуститесь, пожалуйста, в укрытие – предупреждают представители власти – ударные дроны в нашем направлении".

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали БПЛА Полтавщину, каковы последствия падения обломков.

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