В Харькове лошади разбили стеклянную остановку общественного транспорта: видео

Юные всадницы не смогли обуздать животных, которые неожиданно испугались.
На проспекте Науки в городе Харькове произошел инцидент на остановке общественного транспорта с участием девушек, которые осуществляли верховую прогулку на лошадях.
Как свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Харьков Салтыковка", возле остановки общественного транспорта одно из животных неожиданно испугалось и разбило стеклянный павильон.
На опубликованных кадрах видно, что всадницы едут на лошадях по тротуару вдоль проспекта, обходя остановку сзади. Внезапно одно из животных резко дернулось назад, после чего посыпались стекла в павильоне. Внутри в это время никого не было, несколько человек стояли на остановке рядом.
В комментариях к видео уточнили, что этот случай произошел на остановке возле Института низких температур.
Напомним, ранее в Волчанске Харьковской области неадекватный и голый горожанин поскандалил с копами. Дело дошло до рукоприкладства.