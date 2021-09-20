В Харькове лошади разбили стеклянную остановку общественного транспорта: видео

Юные всадницы не смогли обуздать животных, которые неожиданно испугались.

На проспекте Науки в городе Харькове произошел инцидент на остановке общественного транспорта с участием девушек, которые осуществляли верховую прогулку на лошадях.

Как свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Харьков Салтыковка", возле остановки общественного транспорта одно из животных неожиданно испугалось и разбило стеклянный павильон.

Также читайте В Харькове неизвестные разбили авто скорой, приехавшее на вызов

На опубликованных кадрах видно, что всадницы едут на лошадях по тротуару вдоль проспекта, обходя остановку сзади. Внезапно одно из животных резко дернулось назад, после чего посыпались стекла в павильоне. Внутри в это время никого не было, несколько человек стояли на остановке рядом.

В комментариях к видео уточнили, что этот случай произошел на остановке возле Института низких температур.

Напомним, ранее в Волчанске Харьковской области неадекватный и голый горожанин поскандалил с копами. Дело дошло до рукоприкладства.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку