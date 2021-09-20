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В Харькове лошади разбили стеклянную остановку общественного транспорта: видео

В Харькове лошади разбили стеклянную остановку общественного транспорта: видео

Скриншот видео

Юные всадницы не смогли обуздать животных, которые неожиданно испугались.

На проспекте Науки в городе Харькове произошел инцидент на остановке общественного транспорта с участием девушек, которые осуществляли верховую прогулку на лошадях.

Как свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Харьков Салтыковка", возле остановки общественного транспорта одно из животных неожиданно испугалось и разбило стеклянный павильон.

На опубликованных кадрах видно, что всадницы едут на лошадях по тротуару вдоль проспекта, обходя остановку сзади. Внезапно одно из животных резко дернулось назад, после чего посыпались стекла в павильоне. Внутри в это время никого не было, несколько человек стояли на остановке рядом.

В комментариях к видео уточнили, что этот случай произошел на остановке возле Института низких температур.

Напомним, ранее в Волчанске Харьковской области неадекватный и голый горожанин поскандалил с копами. Дело дошло до рукоприкладства.

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