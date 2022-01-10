В Харькове людей эвакуируют из ряда ТЦ и супермаркетов из-за "заминирования"

В Харькове людей эвакуируют из ряда ТЦ и супермаркетов из-за "заминирования"

В настоящее время правоохранители проводят обыски на возможные взрывоопасные предметы.

В Харькове неизвестные сообщили о серии заминирований торговых центров и супермаркетов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

"Полиция проверяет информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове – торговых центров и супермаркетов. По адресам выехали следственно-оперативные группы. Проводится обследование помещений и близлежащей территории", — отмечают харьковские правоохранители.

Как сообщают в местных телеграм-каналах, вероятную взрывчатку ищут в ТЦ "Украина", супермаркете "Восторг". По словам очевидцев, пишет местное издание, на время обследования зданий людей эвакуируют.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве сообщено о заминировании двух крупных ТРЦ: "Район" и "РетроВиль".

Читайте также: