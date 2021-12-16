В Харькове маленькая девочка получила ожоги из-за новогодней гирлянды

Полиция оштрафовала 25-летнюю мать.

В Харькове годовалая девочка получила ожоги рук, когда ухватилась за включенную новогоднюю гирлянду. Мать ребенка оштрафуют на сумму от 850 до 1700 грн.

Об этом сообщает Харьковская полиция.

Инцидент произошел в Киевском районе города. В полиции говорят, что 25-летняя мать девочки находилась дома, но недосмотрела за ребенком.

В какой-то момент девочка ухватила включенную гирлянду и получила травму ладони. Насчет матери полицейские ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.184 (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 850 грн до 1700 грн.

Правоохранители призывают родителей соблюдать правила безопасности при использовании электрических гирлянд и других новогодних атрибутов. Дети не должны касаться включенных гирлянд и играть под елкой.

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