Дрон

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В Харькове в частной школе чуть не произошел инцидент на детском выпускном. Одна из матерей хотела устроить для своего ребенка незабываемый праздник, запустив дрон над местом проведения праздника. Эту информацию подтвердил скриншот переписки.

Об этом сообщает «Telegraf».

Идея заключалась в том, чтобы из беспилотника Mavic (ныне активно используемых военными) рассыпать лепестки роз. Однако запуск дрона на мероприятии с детьми не разрешили. Хотя инициатор уверяла, что «с ПВО договорено», в конце концов, все обошлось без нарушения.

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Скриншот сообщений о происшествии. / © telegraf.com.ua

Почему запуск дрона был опасен

С 24 февраля 2022 года воздушное пространство Украины полностью закрыто для полетов гражданских дронов. Это означает, что запускать беспилотники без специального разрешения запрещено где угодно: как вблизи линии фронта, так и в тылу страны. В таких городах, как Харьков, постоянно находящихся под угрозой авиаударов, нарушение этого запрета может привести к серьезным проблемам безопасности и просто напугать жителей.

Напомним, война дронов набирает новые обороты: ударные беспилотники Shahed-136, которые Россия массово выпускает под названиями Герань-2 или Гарпия, стали не только главным средством дальних атак по количеству, но и превысили ракеты по общему весу боевых частей. В пределах одного залпа эти дроны несут в разы больше взрывчатки, чем ракеты.