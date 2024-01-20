В Харькове мать оставила под обстрелами 2-летнюю дочь без еды и воды, а сама пошла к любовнику

В Харькове 19-летняя мать оставила свою 2,5-летнюю дочь одну в квартире на 12 этаже без еды и воды, а сама пошла к любовнику. Ребенок находился в таких условиях три дня, пока не пришли соседи.

О случившемся сообщила Харьковская областная прокуратура.

"Мать пошла в гости к своему любовнику. В это время ее маленькая дочь, которая с рождения имеет проблемы с сердцем, находилась без еды, воды, при наличии свободного доступа к газовой плите и окнам, в антисанитарных и опасных условиях. Подозреваемая даже не учла того, что жилые кварталы Харькова постоянно находятся под масштабными обстрелами со стороны россиян, и ребенок может пострадать. Девочку спасли соседи, которых почти сутки затапливали из квартиры матери", - сообщили подробности в прокуратуре.

Сейчас девочка живет у своей бабушки.

Решается вопрос об избрании горе-матери меры пресечения. Женщине поставлено в известность о подозрении по факту оставления дочери в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Напомним, в Сумской области правоохранители забрали в заведение здравоохранения троих малолетних детей из неблагонадежной семьи.

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