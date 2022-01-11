В Харькове мать усадила за руль Lexus несовершеннолетнего сына, и он гонял по улицам города и нарушал ПДД.

В Харькове мать усадила за руль Lexus несовершеннолетнего сына, и он гонял по улицам города и нарушал ПДД.

Мать парня сидела сбоку.

В Харькове патрульные остановили автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. За рулем оказался несовершеннолетний. Более того, рядом с ним находилась его мать.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в Харькове по улице Леся Сердюка. Патрульные остановили автомобиль Lexus за нарушение ПДД. В ходе проверки документов патрульные установили, что за рулем сидел 17-летний парень. На пассажирском сиденье сидела его мать, которая и дала ему порулить.

На женщину патрульные составили административное постановление по ч.2 ст.126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КУоАП. Сумма штрафа за это правонарушение составляет 3400 гривен.

На юношу патрульные составили административные протоколы по ч.2 ст.122 (нарушение правил расположения транспортных средств) и ч.2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Эти материалы будут переданы в суд.

Напомним, что на 19 января в Харькове назначено подготовительное заседание по делу по обвинению 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии, повлекшей гибель 58-летнего водителя Chevrolet. Дело дали судье Татьяне Янцовской, ранее в другом деле осудившей Харьковского условно.

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