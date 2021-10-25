В Харькове мать в прямом эфире в Instagram избила 4-летнего ребенка: мальчика госпитализировали (фото)

В Харькове мать в прямом эфире в Instagram избила 4-летнего ребенка: мальчика госпитализировали (фото)

Полиция установила личность женщины и составила на нее административный протокол

В Харькове мать в прямом эфире в Instagram избила своего малолетнего сына.

Об этом сообщили в ювенальной полиции Харьковской области.

Ювенальная инспектор Харьковской области Юлия Шеремет отметила, что правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили, как мать бьет своего малолетнего сына и транслирует это в прямом эфире в Instagram. Полиция установила личность женщины и составила на нее административный протокол. Также потерпевшего мальчика госпитализировали.

"С матерью проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия к малолетнего ребенка и составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП", - сообщили в полиции.

В одном из телеграмм-каналов накануне опубликовали скриншоты с видео, как женщина бьет ребенка в прямом эфире. По данным авторов, это происходит регулярно. Из-за этого мальчик в 4 года плохо говорит и постоянно кричит на камеру: "Карина, не бей".

Кадр із відео

Напомним, в Запорожье за убийство 5-летнего пасынка судили мужчину.

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