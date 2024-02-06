В Харькове майор сдал места дислокации ВСУ и полиции, часть из которых оккупанты обстреляли: его объяснения удивляют

В Харькове к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества приговорили майора полиции, оперуполномоченного 3 отдела управления оперативной службы ГУНП в Харьковской области, который с начала полномасштабной войны сдавал России места дислокации ВСУ, своих коллег из правоохранительных органов и других силовиков.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда г. Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.).

В чем обвиняют майора полиции

По данным суда, майор Нацполиции в Харьковской области еще 24 февраля 2022 года согласился на сотрудничество с ФСБ. Он сдавал российским оккупантам координаты дислокации подразделений ВСУ, СБУ и Нацполиции. А также сообщал, где в Харькове ремонтируют военное оружие. Во время следствия, удалось установить, что по части этих мест оккупанты нанесли ракетные удары или же их обстреляли из артиллерии. О количестве жертв предателя, в материалах суда информации нет.

Задержали подозреваемого работники СБУ и ГБР в мае 2022 года.

Как подозреваемый это объяснил

На суде подозреваемый вины не признал. Он заявлял, что не понимает, почему его задержали. Мужчина добавил, что он действительно общался со своим братом, который живет в России и является бывшим правоохранителем, однако сейчас якобы находится на пенсии.

Он заявлял, что не общался с работником ФСБ и не отправлял ему никаких видео или фото с координатами ВСУ. Также экс-правоохранитель добавил, что переписку с "братом" удалил, чтобы якобы "освободить место в памяти телефона".

Он добавил, что во время задержания оружие ему якобы могли подбросить.

Задержание подозреваемого / Фото: СБУ

Брат-оккупант сказал не "воевать против РФ и подождать 2-3 дня"

На суде также выступили понятые, которые присутствовали при задержании майора. Они объяснили, что подозреваемого никто не бил и не оказывал на него давление. Когда задержанного спросили, зачем он работал на Россию, тот заявил, что хотел изменить государственный строй.

Руководитель подозреваемого пояснил, что "задач на фиксирование мест расположения правоохранительных органов и военной техники в г. Харьков или объезд и фиксирование блокпостов в период времени: конец марта - начало апреля 2022, свидетель пояснил, его подчиненному поставлено не было"

Родной брат подозреваемого на суде пояснил, что с родственником не общается. Он добавил, что их двоюродный брат действительно в РФ является то ли полицейским, то ли военным. 24 февраля 2022 года россиянин позвонил ему и заявил, что "не нужно воевать против России и потерпеть 2-3 дня". Впоследствии брат предлагал ему сдавать места дислокации ВСУ, но он отказался.

Брат ФСБшник хотел помочь бежать предателю из Украины

Суд проанализировал доказательства. В частности, через программу "Cellebrite" было установлено, что на мобильном телефоне подозреваемого были сохранены графические изображения, в частности, фотографии военной техники ВСУ, блокпостов, мест расположения подразделений силовых структур региона, мест скопления военнослужащих и военной техники ВСУ, геопозиции на карте с отметками и координатами и тому подобное. Согласно имеющимся метаданных вышеуказанные изображения были сохранены в памяти телефона в период после 24.02.2022 года и передавались с использованием мессенджера Telegram.

Все эти данные предатель передавал своему двоюродному брату, который проходил службу в десантных войсках ВС РФ, ОМОНе и впоследствии в СОБРе, принимал участие в боевых действиях в Чечне и на территории республики Ингушетия, работал старшим оперуполномоченным боевого отделения специального отряда быстрого реагирования полиции РФ и в настоящее время занимает должность в Управлении ФСБ РФ по Белгородской области в звании полковник.

Примечательно, что полковник ФСБ передавал семье подозреваемого деньги на внесение залога и хотел вывести его из Украины на территорию РФ.

Приговор суда

Суд признал майора полиции виновным по ч.2 ст. 111, ч.1 ст.263 УК Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества. Наказание государственный изменник будет отбывать в колонии закрытого типа.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, украинец добровольно перешел на сторону России и штурмовал ВСУ.

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