В Харькове медик скорой вручную отталкивал автомобиль, который мешал проехать на вызов (видео)

Работнику скорой пришлось толкать припаркованный автомобиль с дороги.

В Харькове часто припаркованные у дома автомобили мешают экстренным службам добраться до места вызова. Иногда, медикам скорой приходится либо идти к пациенту пешком и потом так же нести его, либо же самим решать проблему неудачной парковки владельцев автомобилей.

Видео того, как медик скорой устраняет проблему на дороге, выложили в Сети.

Инцидент произошел на Жасминовом бульваре в Харькове. На кадрах видно, как карета скорой не может проехать до нужной многоэтажки из-за беспорядочно припаркованных авто. На включенную сирену водитель автомобиля не отреагировал. Один из медиков вышел и начал толкать автомобиль, препятствовавший проезду. Авто поддалось потому, что владелец, вероятно, не поставил его на ручник.

Убрав "помеху", работники скорой поехали дальше.

Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:

Мужик – сила.

А потом ноют, что скорая долго не приезжает.

Это же надо было автору увидеть, понять, что скорая не может проехать на вызов, и вместо того, чтобы взять и помочь, взять телефон и начать снимать и считать, что он выполнил свой гражданский долг. Осветил проблему!

Напомним, что в Харькове водитель на дороге не уступал "скорой", которая ехала с включенными сиренами. По сообщению Центра экстренной медицинской помощи, карета скорой везла 48-летнюю женщину с инсультом.

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