В Харькове медики "скорой" реанимировали повесившегося мужчину

Бригада скорой привела в чувство мужчину, который уже не дышал.

В Харькове медики скорой спасли мужчину, который повесился и находился в состоянии клинической смерти. Фельдшер, медсестра и водитель скорой стали проводить реанимационные мероприятия и в конце концов вернули самоубийцу к жизни.

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Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Событие произошло вчера, 15 декабря. На линию "103" поступило сообщение о суициде 29-летнего мужчины.

"Клиническая смерть у мужчины произошла в результате странгуляционной асфиксии, благодаря высокопрофессиональным и оперативным действиям фельдшера, медсестры и водителя, мужчину удалось "вернуть к жизни", — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, что в Польше полицейские спасли жизнь украинцы. Женщина вдруг потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Правоохранители провели реанимационные мероприятия.