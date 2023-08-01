В Харькове на месте вражеского попадания возник пожар: все экстренные службы работают.

Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе.
На месте в Харькове попадания возник пожар, все экстренные службы работают.
Об этом заявил в сообщении в социальных сетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.
Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.
Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.
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