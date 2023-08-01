В Харькове на месте вражеского попадания возник пожар: все экстренные службы работают.

На месте в Харькове попадания возник пожар, все экстренные службы работают.

Об этом заявил в сообщении в социальных сетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.