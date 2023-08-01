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В Харькове на месте вражеского попадания возник пожар: все экстренные службы работают.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Харькове на месте вражеского попадания возник пожар: все экстренные службы работают.

На месте прилета вспыхнул огонь / Фото: pixabay.com

Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе.

На месте в Харькове попадания возник пожар, все экстренные службы работают.

Об этом заявил в сообщении в социальных сетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.

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Просмотры
174
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