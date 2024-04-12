В Харькове местный бизнес освободят от некоторых налогов — Шмыгаль

Речь идет о трех платежах — едином налоге, арендной плате и плате за имущество.

В условиях постоянных обстрелов города Харькова российской террористической армией, приводящих к уничтожению критической инфраструктуры, местным властям разрешено освобождать бизнес от некоторых налогов.

Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей.

По словам премьер-министра, речь идет о трех платежах — едином налоге, арендной плате и плате за имущество.

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При этом Денис Шмыгаль уточнил, что недополученные доходы будут компенсированы из государственного бюджета.

“Это касается Харькова, но и для всех других [прифронтовых] территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом”, – добавил украинский премьер, не вдаваясь в подробности.

Напомним, в ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли по меньшей мере десять ударов по Харькову.

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