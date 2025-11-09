- Дата публикации
-
Украина
В Харькове метро не работает вторые сутки подряд
В воскресенье в Харькове заработало метро, но ненадолго. Подземка работает в режиме укрытия.
Движение поездов в Харьковском метрополитене остановлено вторые сутки подряд. Причина — критическая нехватка напряжения в электросети.
Об этом сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
Сегодня, 9 ноября, около шести часов, в пресс-службе сообщили о попытке возобновления движения поездов. Пассажиров проинформировали, что движение будет осуществляться по графику выходного дня.
Однако уже через час перевозчик сообщил, что из-за снижения напряжения движение снова приостановлено, и метро продолжает работать исключительно в режиме укрытия.
Напомним, 8 ноября сообщалось, что в Харькове метрополитен работает в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением. Город находился под вражеской атакой.