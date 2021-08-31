В Харькове молния попала в недавно установленный флагшток (видео)

В Харькове молния попала в недавно установленный флагшток (видео)

Момент попадания молнии зафиксировали прохожие.

В Харькове во время грозы 31 августа разряд молнии попал в верхушку 101-метрового флагштока, который открыли ко Дню Независимости.

Момент попадания молнии опубликовали в одном из местных телеграмм-каналов.

На кадрах видно, как в верхушку флагштока попал тонкий электрический разряд, а затем она на мгновение задымилась.

Как рассказали Newsroom в Институте "Молния" НТУ "ХПИ" во время грозы находиться у флагштока и других высоких объектов не стоит.

"Сама конструкция достаточно надежна. Она является самой высокой из окружающих сооружений, поэтому выступает в качестве естественного молниеприемника. Иногда туда может попадать молния. Там установлено электрооборудование — автоматический подъемник для флага, — поэтому на питательных кабелях, должно быть установлено устройство защиты от перенапряжений. И важна толщина стенок конструкции, которая должна быть минимум 3 мм ", — рассказал Сергей Руденко, кандидат технических наук, руководитель отдела диагностики систем заземления и молниезащиты Института" Молния "НТУ" ХПИ ".

В Харькове молния попала в недавно установленный флагшток (видео)

Напомним, что в США молния попала в машину мужчину, когда он возвращался домой.

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