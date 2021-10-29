В Харькове мошенники "отжимали" квартиру у полковника запаса СБУ

СБУ обезвредила преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.

В Харькове СБУ задержала преступную группу квартирных мошенников. Злоумышленники хотели "отжать" жилье одного из жителей города, оказавшегося полковником запаса СБУ. В настоящее время злоумышленники задержаны.

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Об этом сообщает управление СБУ в Харьковской области.

По имеющейся информации, группировка состояла из трех человек: два из них – граждане одной из закавказских стран, а третий – украинка. Все они сначала занимались мелким мошенничеством, но впоследствии решили "расширить" свою деятельность и начали "отжимать" квартиры у горожан.

"Сначала злоумышленники из-за своих связей в криминальной среде изготовили поддельные нотариальные доверенности. Затем, на основе этих "документов", зарегистрировали свое право собственности на чужую квартиру в центре Харькова. В дальнейшем мошенники передали эту недвижимость в залог, якобы они есть ее владельцами", — рассказывают в СБУ.

Реальным владельцем квартиры оказался полковник запаса, бывший сотрудник Харьковского управления СБУ, ветеран подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

После того, как злоумышленники оформили договор залога и получили деньги, стражи порядка задержали всех трех участников группировки.

"Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления причастности участников преступной группы к другим аналогичным преступлениям" на территории региона", — отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, что СБУ разоблачила факты хищения "атиковидных" денег за период пандемии коронавируса. Мошеннические схемы действовали от этапа строительства больницы до момента ее обустройства.

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