В Харькове можно приобрести квартиру за 6,5 тысяч долларов: как она выглядит (фото)

Это самая дешевая квартира в Харькове.
В Харькове выставили на продажу смарт-квартиру за 6,5 тысячи долларов (253,5 тысячи гривен). Это самое дешевое предложение на рынке. Для сравнения, схожая квартира в столице будет стоить около 18 тысяч долларов.
Объявление размещено на сайте dom.ria.com. Владелец пишет, что готов к торговле.
Квартира расположена в новостройке, однако требует ремонта – он не завершен. В пешей доступности к дому есть станция метро и парк.
Отметим, что в прифронтовом Харькове много предложений по покупке недорогого жилья. Квартиру гостиничного типа можно приобрести от 3,5 тысячи долларов, смарт-квартиру – от 7 тысяч долларов.
В то же время, есть и предложения в элитных жилых комплексах. К примеру, на продажу выставлена восьмикомнатная квартира за полтора миллиона долларов.
Напомним, в Украине дорожает недвижимость: эксперт сообщил актуальные цены на квартиры в разных городах.
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