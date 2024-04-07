В Харькове можно приобрести квартиру за 6,5 тысяч долларов: как она выглядит (фото)

В Харькове выставили на продажу смарт-квартиру за 6,5 тысячи долларов (253,5 тысячи гривен). Это самое дешевое предложение на рынке. Для сравнения, схожая квартира в столице будет стоить около 18 тысяч долларов.

Объявление размещено на сайте dom.ria.com. Владелец пишет, что готов к торговле.

Квартира расположена в новостройке, однако требует ремонта – он не завершен. В пешей доступности к дому есть станция метро и парк.

Квартира в Харькове/dom.ria.com

Отметим, что в прифронтовом Харькове много предложений по покупке недорогого жилья. Квартиру гостиничного типа можно приобрести от 3,5 тысячи долларов, смарт-квартиру – от 7 тысяч долларов.

В то же время, есть и предложения в элитных жилых комплексах. К примеру, на продажу выставлена восьмикомнатная квартира за полтора миллиона долларов.

Квартира в Харькове/dom.ria.com

Напомним, в Украине дорожает недвижимость: эксперт сообщил актуальные цены на квартиры в разных городах.

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