В Харькове мужчина бросался с ножом и топором на людей, потому что они "читали его мысли"

Злоумышленник говорит – напал с ножом, потому что приятель якобы "начал читать его мысли без разрешения".

В Харькове 27-летний мужчина пытался убить двух знакомых, мать и себя.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов.

Харьковчанин во время прогулки с двумя знакомыми набросился на них с ножом. Прямо посреди парка мужчина выхватил нож, набросился и порезал первому товарищу лицо, висок, кисть и бедро. На помощь бросился второй, попытался остановить неадеквата, но получил удар ножом в шею.

После этого нападавший скрылся, а пострадавших отвезли в больницу. Искать злоумышленника бросились "по горячим следам" и уже через несколько часов полиция была у него дома. Туда так же был вызов на 102 – звонила по телефону мать нападающего.

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Как оказалось, после прихода домой он бегал за матерью с топором и угрожал убить. Женщина успела выскочить на улицу, а ее сын забаррикадировался внутри. А потом открыл газ и заявил, что всех подорвет. Газоснабжение перекрыли по всему стояку, с мужчиной начали переговоры через окно – он живет на первом этаже.

Но неадекват продолжал угрожать топором и ножом, теперь уже полиции. Поэтому попасть внутрь и задержать злоумышленника помогали спецназовцы. Злоумышленник решил ударить ножом уже самого себя – три раза в живот. И поджег квартиру.

Огонь удалось быстро потушить. Ранения оказались непроникающими – сейчас задержанный в больнице под охраной, ему уже сообщили о подозрении в покушении на убийство двух человек.

Подозреваемый говорит – напал с ножом, потому что приятель якобы "начал читать его мысли без разрешения". Правоохранители выяснили, что около восьми лет назад мужчина наблюдался у психиатра. Последние годы он нигде не работал и почти не выходил из дома. Впереди – избрание для него меры пресечения и психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Киеве осудили мужчину, который убил знакомого битой ради соцвыплат.

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