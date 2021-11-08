В Харькове мужчина изнасиловал девушку, которая снимала у него квартиру

На следующий день насильника задержала полиция.
В Харькове 56-летний мужчина изнасиловал 27-летнюю девушку, арендовавшую у него жилье. Он наведался в свою квартиру за арендной платой и там напал на девушку.
Об изнасиловании сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.
В полицию Харькова поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек на проспекте Тракторостроителей владелец квартиры изнасиловал 27-летнюю арендаторку.
Правонарушителя правоохранители задержали 6 ноября на рынке по улице Героев Труда.
"58-летний житель села Красный Кут ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в 1998 году. Сейчас мужчина работает дальнобойщиком, в Харьков вернулся 3 ноября. Следователем проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 152 (152) изнасилования) Уголовного кодекса Украины", — отметили в пресс-службе полиции.
За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, что 18-летний житель Измаильского района приговорен к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней девушки и воровстве.
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