В Харькове мужчина изнасиловал девушку, которая снимала у него квартиру

В Харькове мужчина изнасиловал девушку, которая снимала у него квартиру

На следующий день насильника задержала полиция.

В Харькове 56-летний мужчина изнасиловал 27-летнюю девушку, арендовавшую у него жилье. Он наведался в свою квартиру за арендной платой и там напал на девушку.

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Об изнасиловании сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

В полицию Харькова поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек на проспекте Тракторостроителей владелец квартиры изнасиловал 27-летнюю арендаторку.

Правонарушителя правоохранители задержали 6 ноября на рынке по улице Героев Труда.

"58-летний житель села Красный Кут ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в 1998 году. Сейчас мужчина работает дальнобойщиком, в Харьков вернулся 3 ноября. Следователем проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 152 (152) изнасилования) Уголовного кодекса Украины", — отметили в пресс-службе полиции.

За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что 18-летний житель Измаильского района приговорен к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней девушки и воровстве.

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