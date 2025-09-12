В Харькове мужчина изнасиловал на кладбище школьницу

Злоумышленник задержан / © Freepik

В Харькове по подозрению в изнасиловании на кладбище 15-летней школьницы задержали мужчину.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

«Девушка рассказала, что около 18:20 у кладбища к ней подошел неизвестный мужчина, представившийся охранником. Под предлогом проверки документов он осмотрел вещи и телефон потерпевшей, после чего стал обвинять ее в „сотрудничестве со спецслужбами РФ“. Злоумышленник заставил девушку пройти на территорию кладбища, где, запугав, совершил изнасилование», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель, безработный и ранее неоднократно судимый.

Полицейские задержали нападающего в Харькове. Во время обыска по месту его жительства изъят велосипед, на котором он передвигался в день преступления, одежду и мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Киеве двоих молодых людей подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Они находятся под стражей. Отмечается, что один из подозреваемых гражданин иностранного государства.

Ранее в Киеве судили 57-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании. Жертвами стали две девочки — 8 и 12 лет. Он цинично воспользовался тем, что дети из-за своего возраста доверяли ему.