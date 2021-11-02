В Харькове мужчина, изнасиловавший маленькую сестру сожительницы, получил приговор

Мужчина получил 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.
В Харькове суд вынес приговор насильнику малолетней девушки. Он признан виновным и он проведет в тюрьме 11,6 лет.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
29-летнего мужчину суд признал виновным в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Событие произошло в сентябре 2019 года. Мужчина, вернувшись домой, увидел малолетнюю сестру своей сожительницы, спавшей на кровати. Воспользовавшись тем, что сожительницы не было дома, он решил изнасиловать девочку. Ребенок начал сопротивляться и отталкивать преступника, но, имея значительное физическое преимущество, мужчина изнасиловал малолетнего.
"Приговором Московского районного суда г. Харькова от 1 ноября 2021 года 29-летний мужчина приговорен по ч. 4 ст. 152 УК Украины к 11 годам 6 месяцам лишения свободы", — отметили в прокуратуре.
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