В Харькове мужчина, которого уговорили не прыгать с балкона, встретил патрульных с топором

Патрульные применили силу к 38-летнему харьковчанину.
В Харькове на улице Ахсарова 38-летний мужчина пытался совершить самоубийство.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Когда патрульные прибыли на место, то увидели мужчину, который сидел на подоконнике балкона на 16-м этаже жилого дома. Дверь квартиры, в которой находился он, были закрыты изнутри.
Полицейские вышли на крышу многоэтажки, чтобы поговорить с ним. Мужчина согласился выйти к правоохранителям.
Из квартиры доносился сильный грохот. Когда же мужчина открыл дверь жилища, патрульные заметили в его руках топор.
Полицейским пришлось применить физическую силу и задержать харьковчанина.
На место патрульные вызвали медиков, которые госпитализировали мужчину для оказания ему медицинской помощи.
Напомним, в Одесской области мужчина совершил самоубийство, перерезав себе горло бензопилой.
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