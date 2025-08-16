В Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и работников ТЦК: подробности

Задержанный нападающий / © Харьковская областная прокуратура

В Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и трех сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время оповещения военнообязанных.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Инцидент произошел 14 августа около 22:15. Полицейский совместно с работниками ТЦК проводили оповещение военнообязанных в рамках мобилизационных мероприятий во время военного положения. Во время проверки документов мужчина неожиданно достал нож и нанес удар в височную область полицейскому.

Далее нападающий поочередно ранил трех сотрудников ТЦК: одного — ножом в голову и руку, другого — в голову и подключичную область, еще одного — в туловище. После нападения мужчина убежал по дворам, пытаясь скрыться, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение.

Пострадавшие сейчас находятся в медицинских учреждениях, где им оказывают необходимую помощь. Досудебное расследование проводит следственный отдел ОП №1 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области.

© Харьковская областная прокуратура

По данным Новобаварской окружной прокуратуры, 36-летнему мужчине сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц, выполняющих служебные обязанности.

Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в судебном порядке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Соловичи Волынской области 7 августа толпа напала на служебный транспортработников Территориального центра комплектования и социальной поддержки.