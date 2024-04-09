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В Харькове мужчина несколько раз звонил в банк, чтобы показать свой половой орган

В Харькове мужчина несколько раз звонил в банк, чтобы показать свой половой орган

В Харькове судили мужчину, показывавшего работникам банка свой половой орган / Фото: Unsplash

Мужчина на суде своих действий не объяснил.

В Харькове на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, который регулярно совершал видеозвонки в сервисную службу банка и показывал его работникам свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского райсуда города Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, житель Харькова регулярно звонил в сервисный центр банка. Когда работник банка отвечала на видеозвонок, мужчина начал показывать свой половой орган. Суд зафиксировал не менее четырех таких случаев. На замечания работниц банка мужчина не реагировал.

Подсудимому инкриминировали ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся исключительным цинизмом.

В ходе расследования дела мужчина вину признал и заключил соглашение со следствием.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 тыс. грн.

Напомним, во Львовской области избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 22:00 до 06:00 организатору вечеринки с групповым сексом.

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