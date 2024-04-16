В Харькове мужчина отказался от мобилизации из-за гибели брата: наказали ли его

В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации. На суде он заявил, что не пришел в военкомат из-за гибели своего брата.

Об этом говорится в приговоре Коминтерновского районного суда г. Харькова.

По данным суда, в январе 2023 года мужчина получил "боевую повестку" и должен был прийти в военкомат для отправки на службу. Однако мужчина не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

На суде он вину признал и раскаялся. Он подтвердил, что пригоден к мобилизации. В ТЦК он не пришел "из-за своего плохого психологически-эмоционального состояния, которое было вызвано гибелью 30.11.2022 года его двоюродного брата".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

"Из поведения обвиняемого не усматривается критической оценки своей преступной бездеятельности и желание исправить ситуацию, ведь ко времени рассмотрения уголовного производства судом, прошло длительное время, в течение которого обвиняемый так и не явился по боевой повестке в ТЦК, что свидетельствует о том, что обвиняемый сознательно и настойчиво продолжает игнорировать выполнение им, как гражданином Украины, конституционного долга по защите государства", - говорится в пояснении суда.

Приговор суда

Напомним, Зеленский подписал закон о мобилизации.

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