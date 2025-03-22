В Харькове мужчина открыл огонь из автомобиля: полиция начала расследование

Харьковские правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в котором мужчина произвел выстрел из автомобиля. Понятно, что жертв нет.

В Харькове мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля. Видео, на котором видно, как он производит выстрел в воздух, появилось в социальных сетях.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Полиция Харьковщины сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал и обращений за медицинской помощью не было. Правоохранители начали уголовное производство по статье о хулиганстве. По этой статье предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области командир воинской части незаконно оформил миллионные боевые выплаты.

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