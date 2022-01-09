В Харькове мужчина поджег себя на глазах у патрульных (видео)

Мужчина во время семейной ссоры устроил спектакль с самосожжением.

В Харькове во время семейной ссоры мужчина пытался сжечь себя заживо.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского в Харькове. Во время общения с правоохранителями мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом.

"Полицейские начали тушить огонь. Мужчина всячески пытался оттолкнуть патрульных и не давал к себе подойти. Все же правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую одежду. В дальнейшем мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Медики госпитализировали "поджигателя" в больницу.

Напомним, что в Павлограде Днепропетровской области во время пожара в жилом доме заживо сгорел мужчина.

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