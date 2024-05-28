В Харькове мужчина получил повестку и год скрывался от мобилизации: как это закончилось

В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суд г. Харькова ( название суда недекоммунизировано – ред.)

По данным суда, в апреле 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к мобилизации. Ему пытались вручить повестку, однако житель Харькова отказался ее получать. Таким образом, он больше года скрывался от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и отметил, что согласен с версией следствия.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Харькова виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

"Назначение наказания в минимальных пределах санкции статьи с реальным его отбыванием будет соответствовать принципам законности, индивидуализации и справедливости, будет необходимым и достаточным для его исправления, заставит в будущем соблюдать положения закона Украины об уголовной ответственности и лишит возможности совершать новые преступления, полностью отвечать требованиям и целям, предусмотренным ст. 50, 65 УК Украины", — говорится в объяснении суда.

Приговор суда

Напомним, в Кривом Роге " ограниченно пригодный" мужчина дважды отказывался брать повестку.

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