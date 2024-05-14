В Харькове мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако письменно отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда города Харькова.
По данным суда, мужчина в декабре 2023 года получил повестку, ВВК признала его годным к службе в армии. Однако он написал заявление об отказе от мобилизации.
На суде житель Харькова вину признал и раскаялся. Он заявил, что проживает отдельно с женой, хотя они не разведены. Подсудимый добавил, что он живет со своим сыном 2007 года рождения и мамой-пенсионеркой.
Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, житель Ровенщины отказался от мобилизации, мол из-за своего непризывного возраста, однако впоследствии заявил, что готов служить в ВСУ..
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