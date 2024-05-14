В Харькове мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако письменно отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда города Харькова.

По данным суда, мужчина в декабре 2023 года получил повестку, ВВК признала его годным к службе в армии. Однако он написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде житель Харькова вину признал и раскаялся. Он заявил, что проживает отдельно с женой, хотя они не разведены. Подсудимый добавил, что он живет со своим сыном 2007 года рождения и мамой-пенсионеркой.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, житель Ровенщины отказался от мобилизации, мол из-за своего непризывного возраста, однако впоследствии заявил, что готов служить в ВСУ..

Читайте также: