В Харькове мужчина порезал военнослужащего ТЦК: подробности инцидента

Сотрудники полиции задержали нападающего.
В Харькове 12 февраля на территории РТЦК и СП мужчина совершил нападение на военнослужащего, применив газовый баллончик и нож.
Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК.
Во время нападения на военнослужащего ВСУ злоумышленник использовал газовый баллончик и нанес ножевое ранение. Военному оказали необходимую помощь, угрозы его жизни нет.
Сотрудники полиции задержали нападающего. На место происшествия отправились дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Продолжаются оперативно-следственные действия.
В ТЦК подчеркнули, что нападение на военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано как можно скорее.
"Убеждены, что по результатам расследования и соответствующего судебного решения злоумышленник понесет неотвратимое наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства", – говорится в заявлении.
В центре комплектования также напомнили, что препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований наказывается заключением на срок от пяти до восьми лет.
"Следовательно, нападение, оскорбления, сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих будут иметь последствия, а нарушители будут нести уголовную ответственность", — отметили в военкомате.
Напомним, накануне в Ровенском областном ТЦК сообщили, что в одном из районов области лица мобилизационного возраста напали на военнослужащих военкомата.
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