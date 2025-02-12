В Харькове мужчина порезал военнослужащего ТЦК: подробности инцидента

В Харькове 12 февраля на территории РТЦК и СП мужчина совершил нападение на военнослужащего, применив газовый баллончик и нож.

Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК.

Во время нападения на военнослужащего ВСУ злоумышленник использовал газовый баллончик и нанес ножевое ранение. Военному оказали необходимую помощь, угрозы его жизни нет.

Сотрудники полиции задержали нападающего. На место происшествия отправились дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Продолжаются оперативно-следственные действия.

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В ТЦК подчеркнули, что нападение на военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано как можно скорее.

"Убеждены, что по результатам расследования и соответствующего судебного решения злоумышленник понесет неотвратимое наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства", – говорится в заявлении.

В центре комплектования также напомнили, что препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований наказывается заключением на срок от пяти до восьми лет.

"Следовательно, нападение, оскорбления, сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих будут иметь последствия, а нарушители будут нести уголовную ответственность", — отметили в военкомате.

Напомним, накануне в Ровенском областном ТЦК сообщили, что в одном из районов области лица мобилизационного возраста напали на военнослужащих военкомата.