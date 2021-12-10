В Харькове мужчина прыгнул на рельсы и парализовал работу метрополитена (видео)

В Харькове мужчина прыгнул на рельсы и парализовал работу метрополитена (видео)

Нарушителя впоследствии задержали правоохранители.

В Харькове мужчина парализовал работу станции метро "Центральный рынок". Гражданин прыгнул на рельсы и побежал по туннелю.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

"В связи с проникновением постороннего лица в тоннель на станции "Центральный рынок" временно приостановлено движение поездов на Холодногорско-заводской линии метрополитена", — подчеркнули в пресс-службе метро.

Впоследствии в соцсети попало видео парализованной станции. На ролике видно, как сотни людей в подземке ждут, пока вагоны возобновят работу. Впоследствии движение по Холодногорско-заводской линии снова запустили. Нарушителя задержали правоохранители.

Напомним, что в Киеве на выходных закроют 3 станции метро.

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