В Харькове мужчина пытался сжечь свою бывшую прямо в магазине: видео

В Харькове мужчина пытался сжечь свою бывшую прямо в магазине: видео

Незадолго до инцидента девушка заявила поклоннику, что разрывает с ним отношения.

В Харькове правоохранители проводят расследование по поводу пожара, который устроил 28-летний местный житель в магазине по улице Бучмы, где работала продавщицей его 23-летняя девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

Этот инцидент произошел в воскресенье, 19 февраля. Мужчина, которому отказали в отношениях, пришел в магазин, где работает его бывшая девушка и попросил продать ему сигареты.

“Когда продавщица подошла к нему поближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Потом поджег бумажки, которые принес с собой, и стал их бросать в бывшую возлюбленную, чтобы на ней загорелась одежда. Однако девушке удалось спрятаться за стойкой с товаром, и тогда мужчина поджег лежащий на полу пакет”, — говорится в сообщении.

Когда в помещении магазина возник пожар, злоумышленник покинул место инцидента. К счастью, девушка смогла выбежать на улицу и обратилась за помощью к прохожему, вызвавшему пожарных. Огонь вовремя потушили.

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В тот же день поджигатель был задержан, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в городе Яремче Ивано-Франковской области во время лечения зубов убили 42-летнего мужчину. Полиция разыскивает подозреваемого.

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