В Харькове мужчина систематически развращал детей: суд вынес приговор

Мужчина создавал интимный контент с несовершеннолетними.
В Харькове мужчину, который развращал детей, отправили в тюрьму на восемь лет.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, еще летом прошлого года в полицию обратились женщина, которая сообщила, что ее бывший супруг развращал 10-летнюю дочь. Об этом маме ребенка в соцсетях сообщила неизвестная женщина.
В ходе следственных действий стражи порядка также установили, что мужчина причастен к еще одному подобному эпизоду. В начале 2021 года он встречался с 16-летней девочкой. Во время общений с ней он делал интимные фото- и видеозаписи, в которых фигурировала несовершеннолетняя.
“Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Досудебное расследование проводили следователи следственного отдела полиции №2 Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области. Приговор суда не вступил в законную силу, длится срок на его апелляционное обжалование", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в Днепре к семи годам тюрьмы приговорили мужчину, который обухом топора до смерти забил своего товарища.
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