В Харькове мужчина систематически развращал детей: суд вынес приговор

Мужчина создавал интимный контент с несовершеннолетними.

В Харькове мужчину, который развращал детей, отправили в тюрьму на восемь лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, еще летом прошлого года в полицию обратились женщина, которая сообщила, что ее бывший супруг развращал 10-летнюю дочь. Об этом маме ребенка в соцсетях сообщила неизвестная женщина.

В ходе следственных действий стражи порядка также установили, что мужчина причастен к еще одному подобному эпизоду. В начале 2021 года он встречался с 16-летней девочкой. Во время общений с ней он делал интимные фото- и видеозаписи, в которых фигурировала несовершеннолетняя.

“Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Досудебное расследование проводили следователи следственного отдела полиции №2 Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области. Приговор суда не вступил в законную силу, длится срок на его апелляционное обжалование", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Днепре к семи годам тюрьмы приговорили мужчину, который обухом топора до смерти забил своего товарища.

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