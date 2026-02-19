Суд заставил ТЦК снять с учета мужчину, который сменил пол

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Харькове мужчина сменил пол и обратился в ТЦК с требованием исключить его с воинского учета, внеся соответствующие сведения в реестр «Оберіг». Когда же его вместо этого отправили на ВВК для обследования, обратился с иском в суд.

Как свидетельствует решение Харьковского окружного административного суда, этот иск был удовлетворен.

В материалах судебного дела говорится, что «истец в соответствии с медицинским свидетельством об изменении (коррекции) половой принадлежности от 16.01.2025 г. (форма № 066-3/о) и внесенных изменений в актовую запись гражданского состояния, изменил пол с мужского на женский».

На этом основании она получила новое свидетельство о рождении и паспорт, в котором ее пол определен как женский.

Представитель ТЦК на суде возразил, что правовым основанием для исключения с учета может быть только заключение военно-врачебной комиссии (ВВК).

«Именно ВВК должна установить, привели ли медицинские вмешательства и гормональная терапия к состояниям, которые делают лицо непригодным к военной службе. Без соответствующего постановления ВВК отсутствует юридический факт непригодности лица», — заявил ответчик.

Однако суд, исследовав предоставленные истицей документы и получив ответ из Единого демографического реестра, где мужчина, изменивший пол, признан женщиной, принял решение удовлетворить иск и отменить отказ в исключении из воинского учета военнообязанных.

Как известно, согласно действующему законодательству, женщины в Украине проходят военную службу исключительно добровольно.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация, которая была продлена на время военного положения до 4 мая 2026 года. Министерство обороны Украины разъяснило, что стоит сделать тем, кто имеет право на отсрочку, но при этом в приложение «Резерв+» не пришло уведомление об автоматическом продлении.