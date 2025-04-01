В Харькове мужчина требовал от бывшей жены секса: его наказали

Мужчина набросился на бывшую жену / © Credits

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В Харькове на 1050 грн оштрафовали мужчину, требовавшего от бывшей жены интимных отношений.

Об этом говорится в постановлении Дзержинского районного суда города Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, мужчина в присутствии ребенка набросился на бывшую жену. Он душил, толкал, раздевал женщину и пытался с ней вступить в половой акт.

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Потерпевшая вызвала полицию. На заседание суда подозреваемый не пришел.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.3 ст. 173-2 КУоАП. Ему присудили 1020 грн штрафа.

Также мужчина должен уплатить 605 грн судебного сбора.

Напомним, во Львове мужчина на берегу озера занялся сексом с несовершеннолетним.